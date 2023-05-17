"غرفة مقدمي الرعاية الصحية": يجب منح المشروعات الطبية حق الحصول على الرخصة الذهبية

أشاد الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال ترأسه اليوم الأربعاء، لاجتماع المجلس الأعلي للاستثمار.

وأكد “عبد المجيد” في تصريحات له، أن قرارات المجلس الأعلى للستثمار جاءت جميعها استجابًة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل إقامة مشروعاتهم وإدارتها بسهولة ويسر بما يعود بالنفع والفائدة علي كافة الاطراف، مطالبا بضرورة منح المشروعات الطبية حق الحصول علي الرخصة الذهبية.

وأضاف أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع المجلس، تُعطي قراراته القوة والجدية في التنفيذ، كما أنها تساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي علي حد سواء.

وأكد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اصدرها خلال اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار ، نجد انها كلها لتشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي ، لان هذا القرار على وجه الخصوص يحفز المستثمرين الأجانب على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاص بهم، خلال فترة عمل المشروع، خاصة أن مدة الـ 10 سنوات ليست بالقليلة وكافية لجني ثمار المشروع.

وكذلك القرار الخاص بتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج والذي من شانه المساهمة بقوة في دوران عجلة الانتاج والتصنيع بكامل قوة العمل و التشغيل بالمصانع ، حيث عانت المصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية من نقص مستلزمات الانتاج وتوقف عجلة الانتاج في العديد من القطاعات.

يذكر أن الرئيس السيسي، أصدر 22 قرارًا مهما خلال ترأسه لاجتماع المجلس الاعلي للاستثمار، و وافق عليها المجلس وتخص مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية و تهدف لتنشيط الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.