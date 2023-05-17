المنزلاوي: قرارات "الأعلى للاستثمار" تعكس تصدر القطاع لأولويات القيادة السياسية

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار جاذبة للاستثمار الأجنبي وتعالج جميع التحديات الاقتصادية الحالية خاصة وأنها تتعلق بسرعة تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي وفض المنازعات، مؤكدا أن سرعة تأسيس الشركات كانت تمثل أحد المشاكل الطاردة للاستثمار المباشر.

واضاف “المنزلاوي” أن الرخصة الذهبية تسهل وتيسر الحصول علي جميع التراخيص في مدة زمنية قصيرة، مشيراً إلى ضرورة وجود معلومات مدققة عن احتياجات البلد للاستثمار حتي يمكن الوصول لزيادة حجم الاستثمارات المباشرة من 25% الي 30 % سنوياً.

واكد “المنزلاوي” في تصريحات له، أن صدور قرارات المجلس بحضور الرئيس السيسي، رسالة لرؤوس الأموال الأجنبية والقطاع الخاص، تعكس تصدر الاستثمار لأولويات القيادة السياسية.

واكد رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرارات المجلس أولي خطوات الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واضاف، هذا القرار يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج بما يسهم في توفير فرص العمل واستقرار الأسواق وزيادة الصادرات.