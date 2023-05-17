تمهيدًا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.. وفد "الاعتماد والرقابة" يزور مستشفيات جامعة أسوان

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إن مستشفيات الجامعة ترحب بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بالمستشفيات الجامعية، وذلك تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان، وأن المنظومة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتأمين العلاج للفرد وللأسرة من عمليات ورعاية وأدوية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان أن تأتي منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تكفل الدولة بتوفير الحماية الصحية لغير القادرين، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسرة المصرية في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم.

وأشار الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن مستشفيات جامعة أسوان تعد إضافة كبرى لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بما تملكه من مقومات إنشائية وكوادر طبية وتجهيزات علي أعلي مستوي وعلي رأسها مستشفي الباطنة التخصصي الجديد الذي تم افتتاحه قريبًا كما ستقوم الهيئة بتدريب وتأهيل العاملين بالمستشفى ضمن معايير الجودة والاعتماد.

وقال الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة إن تهدف منظومة التأمين الصحي الشامل إلى تقديم الرعاية الطبية الكاملة لمختلف فئات المجتمع المصري وإن الهيئة تعمل على تقديم كافة أوجه التعاون المثمر والبناء لمستشفيات الجامعة ومستشفيات مديرية الصحة بأسوان حتى يستفيد اكبر قدر من المرضى بأسوان بالخدمة الطبية الشاملة، والرعاية الصحية المتكاملة.

وأشاد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، بدخول مستشفيات جامعة أسوان منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، والتي تعد انطلاقة جديدة وقوية نحو منظومة طبية حديثة وذلك من خلال دخول مستشفي الباطنة التخصصي، المنظومة ويأتي ذلك في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمستشفيات جامعة أسوان وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الأسواني. وتتكون مستشفى الباطنة التخصصي الجديد من (5) طوابق بطاقة (150) سريراً موزعين على أقسام (الباطنة العامة والخاصة، المخ، والأعصاب، القلب، الأورام، الصدرية، الجلدية، العلاج الطبيعي) لتخفيف العبء عن كاهل مرضى أبناء أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه منذ عامين قد تم التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من أجل دخول مستشفيات الجامعة منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة، كما سيتم دخول باقي مستشفيات الجامعة تباعًا بعد الانتهاء من المنشآت الطبية مثل مستشفى الطوارئ والاستقبال بمستشفى العظام.

وجاء ذلك على هامش استقبال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة والدكتور محمد صلاح مدير مستشفي الباطنة التخصصي الجديد والدكتور عصام أبوالمجد مدير مستشفى الجراحة، وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمستشفيات جامعة أسوان تمهيدًا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تناولت الزيارة مناقشة كافة الجوانب الصحية والطبية والإدارية التي تخدم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان من أجل تقديم الخدمة الطبية المتميزة.

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