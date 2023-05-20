مستشار رئاسة الوزراء: الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يمنح الموظفين بيئة عمل مريحة

مع استعدادات الحكومة للانتقال بشكل كامل إلى مقر العاصمة الإدارية تمهيدًا لتخفيف الضغط على العاصمة القاهرة، التي وصلت إلى ما فاق استيعابها ازدحامًا وتلوثًا، يترقب الجميع الحي الحكومي في هيئته الجديدة بالعاصمة، وكيف سيصبح في ثوبه الجديد.

حول مستقبل هذا الحي وما هو متوقع أن يجده المواطن والموظف، وصف الدكتور مهندس محمد طلعت استشاري رئاسة الوزراء والهيئة العربية للتصنيع للتصميم الداخلي والأثاث للحي الحكومي في حديثه لـ"الدستور" أنه سيصبح هناك اختلافًا كبيرًا يشعر به أولًا المواطن عند بدء العمل الفعلي للمصالح الحكومية في مقر العاصمة الإدارية.

ماذا سيشعر به المواطن من اختلاف؟

بين هذه الاختلافات حسب طلعت هي سيطرة الوسائل التكنولوجية الحديثة على كافة آليات العمل إذ تم تجهيز مقر العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث التقنيات والأنظمة الحديثة التي تتيح للموظفين والمواطنين استخدام أحدث التقنيات في تبسيط الخدمات الحكومية.

وتابع أن المواطن سيشعر كذلك بتوافر كافة سبل الأمان إذ تم تخصيص إجراءات أمنية صارمة لضمان أمن وسلامة المستخدمين والموظفين داخل وخارج مقر العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال استخدام أحدث التقنيات في الحماية والأمن.

الموظفين

أما على مستوى الموظفين، أكد أن وجود أحدث التقنيات والأنظمة الحديثة بالحي الحكومي لتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطنين.

وتابع أن الحي الحكومي داخل العاصمة الإدارية يمنح الموظفين أيضًا بيئة عمل مريحة ومناسبة، إذ تم تصميمها لتوفير الإضاءة الطبيعية والهواء النقي، وتقنيات التكييف الحديثة والأنظمة السمعية والبصرية المتطورة والمناسبة للعمل الحكومي.

وأكد أن الحي الجديد يتوفر فيه خدمات متنوعة ومتكاملة مثل المطاعم والمقاهي والمرافق الصحية وغيرها، مما يزيد من راحة الموظفين ويسهل عليهم العمل، كما سيتم توزيع العمل بشكل متكافئ على جميع الموظفين، مما يتيح للجميع الفرصة للعمل بشكل فعال ورفع مستوى الإنتاجية.

ولفت إلى أنه تم توفير شبكة نقل كافية وآمنة لنقل الموظفين والمواطنين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موقف كبار السن داخل الحي الحكومي

أما عن كبار السن لفت إلى أنه تم مراعاتهم في التجهيز لمنظومة عمل الحي الحكومي داخل العاصمة الإدارية الجديدة من خلال توفير وسائل الراحة والمساعدة المناسبة لهم إذ صممت المباني والمنشآت بطريقة تتيح سهولة الوصول إليها وتحرك داخلها، كما تم توفير خدمات الرعاية الصحية الخاصة بهم، ووسائل النقل الخاصة والمتخصصة لنقلهم بسهولة وراحة، و خدمات التسوق والأسواق المناسبة لهم.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن الحكومة قامت بتدريب موظفيها على كيفية التعامل مع كبار السن وتلبية احتياجاتهم، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة لهم داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

الحي الحكومي الجديد والحفاظ على البيئة

ومن ناحية الحفاظ على البيئة، أشار “طلعت” إلى أنه قد روعي في تصميم الحي داخل العاصمة الإدارية الجديدة أن يتم بطريقة مبتكرة ومستدامة، حيث تم اعتماد تصميم يهدف إلى الحفاظ على البيئة والاهتمام بالقضايا المناخية، وقد شمل الحي الحكومي العديد من المقومات للحفاظ على البيئة، ومن أهمها استخدام الطاقة المتجددة إذ تم تزويد المباني في الحي الحكومي بأنظمة توليد الطاقة المتجددة، مثل الخلايا الشمسية ومضخات المياه الشمسية، وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية بطريقة صديقة للبيئة.

كما تم تجهيز الحي الحكومي بنظام إدارة المخلفات الذي يسمح بفرز وإعادة تدوير المواد القابلة للتدوير، للحد من التلوث وتقليل كمية المخلفات التي تنتج من المباني.

بالإضافة إلى ذلك صمم الحي كذلك بطريقة تساعد على تقليل الانبعاثات الضارة، وذلك من خلال استخدام سيارات كهربائية ووسائل نقل عام صديقة للبيئة.

وتابع أنه إلى جانب ذلك تم إنشاء حدائق ومساحات خضراء في الحي الحكومي لتحسين جودة الهواء وخفض درجة الحرارة، ولتوفير مساحات للاسترخاء والترفيه عن الموظفين والمواطنين.

وأضاف أنه قد جهزت بالحي الحكومي داخل مقر العاصمة الإدارية الجديدة أنظمة إدارة المياه الحديثة، مثل الأنابيب الذكية والحنفيات المنخفضة التدفق، لتقليل استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها.

كما أشار إلى أنه يتم الاهتمام بالقضايا المناخية في الحي الحكومي من خلال التوعية بأهمية حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، وتشجيع الموظفين والمواطنين على اتخاذ إجراءات صديقة للبيئة في حياتهم اليومية.

موقعها استراتيجي

يذكر أنه العاصمة الإدارية الجديدة تتمتع بموقع جغرافي متميز إذ تقع على بعد 45 كم فقط شمال شرق مدينة القاهرة، وهو ما يجعل تتمتع بسهولة الوصول إليها من جميع أنحاء القاهرة وضواحيها.