عبد الفتاح البرهان يزور مقر قيادة القوات البرية (صور)

نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مقر قيادة القوات البرية.

وأمس، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إن الموقف العملياتي مستقر بعموم البلاد عدا أجزاء من العاصمة القومية.

وبحسب البيان الرسمي، فقد جرت اشتباكات مع المليشيا المتمردة شمال بحري ووسط الخرطوم ، كما وجهت قواتكم المسلحة ضربات مركزة علي عدد من أماكن تمركزات المتمردين نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات.

ونصبت عناصر من قواتنا كمائن ناجحة ضد متحركات للمليشيا المتمردة في شمال بحري ودمرت 4 عربات مسلحة واستولت على 6 وتم القبض والقضاء على عدد من القناصين، كما ألقت قواتنا القبض على 60 متمردًا في شمال أم درمان أثناء فرارهم من اشتباكات شمال بحري عبر نهر النيل.

وتابع البيان أن الميليشيا المتمردة مازالت مستمرة في ارتكاب مختلف أنواع الإنتهاكات من قصف عشوائي للمناطق السكنية في وسط الخرطوم وبحري ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتخريب مرافق الخدمات، حيث قاموا بنهب أموال وسيارات حكومية من مكتب كهرباء أبوحليمة بشمال بحري.

جار رصد كل تحركات العدو داخل وخارج العاصمة وقواتنا جاهزة للتعامل الحاسم مع أي متغيرات عملياتية، ننبه مواطنينا التزام الحيطه والحذر وتفادي أماكن الإشتباكات وتجنب التعامل مع أي أجسام غريبة من مخلفاتها حرصا علي سلامتهم.

وجددت القوات المسلحة الدعوة لأفراد المليشيا المتمردة بعدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة والاستفادة من عفو القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد، كما نشير لاستعداد القوات المسلحة تسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب منهم إلى بلادهم في حالة تسليمهم بسلام، حسبما أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة.

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