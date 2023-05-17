جامعة السويس تطلق دوري المعلومات الثقافية استعدادًا للمشاركة في "العباقرة جامعات"

أطلقت جامعة السويس، مسابقة دوري معلومات ثقافية يتنافس خلالها طلبة وطالبات جميع كليات الجامعة، برعاية الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة السويس مسابقة دوري المعلومات الثقافية بمشاركة 60 طالب وطالبة من مختلف طلاب كليات الجامعة؛ للمشاركة في فعاليات الموسم السادس "عباقرة الجامعات" وذلك بمدرج كلية الآداب على مدار يومين.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من:

1- سيف الدين نبيل صلاح - كلية هندسة البترول والتعدين.

2- محمد هشام فتحي - كلية العلوم.

3- يوسف صديق محمد - كلية هندسة البترول والتعدين.

4- حسام حسن موسي - كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

5- ندا عبدالمطلب البلتاجي - كلية الطب.

6- ميرنا السيد محمد عباس - كلية التربية.

7- بسنت نصر غريب - كلية الطب.

8- فاطمة أحمد عبد العزيز - كلية التربية.

وفي سياق آخر كان رئيس جامعة السويس الدكتور السيد الشرقاوي قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة والمعهد المصرفي المصري.

وقال رئيس جامعة السويس أن المذكرة تهدف لتأهيل الطلبة والطالبات وحديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وتأهيل حديثي التخرج لبدء مشروعات خاصة منتجة من خلال البرامج التدريبية وورش العمل الخاصة بريادة الأعمال.

وأوضح "الشرقاوي" أن المعهد المصرفي المصري قد تأسس بواسطة البنك المركزي المصري في عام 1991 ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له ليطبق أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي برؤية تستهدف أن يصبح المعهد المركز المعرفي الرائد للخدمات المالية في مصر والمنطقة المجاورة من خلال التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفية المتكاملة للقطاع المالي.