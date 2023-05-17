الهلال السعودي يراقب.. أوتريخت الهولندي ينضم لقائمة المهتمين بـ بيرسي تاو

أكدت تقارير صحفية وجود اهتمام من نادي أوتريخت الهولندي بالتعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مهاجم النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقاد تاو النادي الأهلي لوضع قدم في نهائي دوري أبطال أفريقيا بتسجيله هدفين في الانتصار على الترجي الرياضي التونسي، في تونس، بذهاب دور نصف النهائي للمسابقة.

وبحسب شبكة “Farpost” الجنوب إفريقية، فأن مسئولي أوتريخت، تواصلوا مع ممثلي بيرسي تاو، لسؤاله عن إمكانية انتقال اللاعب للفريق الهولندي بدءًا من الموسم المقبل.

أشار التقرير إلى أن العقبة التي يواجهها النادي الهولندي، هي رغبة الأهلي الشديدة في الاحتفاظ باللاعب، وتقديم عرض جديد له للتجديد، حير أن النادي المصري سعيد بتواجد لاعبه ويرغب في استمراره لفترة أطول.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وأضاف التقرير أن تاو يحظى باهتمام أندرلخت، إضافة لـ بيرنلي الصاعد حديثًا لبطولة الدوري الإنجليزي، حيث يرغب فينسنت كومباني مدرب الفريق، في استقدام مهاجم الأهلي، بعد أن عملا معًا لصالح الفريق الأول البلجيكي.

وأوضحت الشبكة أن ناديي الهلال السعودي، وبروندبي الدنماركي، مهتمان أيضًا بالحصول على خدمات تاو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان الأهلي قد رفض عرضًا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي للتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.