"الصحة" تؤكد أهمية متابعة قياسات ضغط الدم للحفاظ على الصحة العامة

نظمت وزارة الصحة والسكان فعالية للاحتفال باليوم العالمي لأمراض إرتفاع ضغط الدم، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الفعالية تضمنت محاضرات علمية عن أهمية المتابعة الدورية لقياسات ضغط الدم، وطرق القياس الدقيقة، وكيفية السيطرة على ارتفاع ضغط الدم ، بالإضافة لشرح الأدلة الإسترشادية للتشخيص والعلاج للمرضى البالغين والأطفال، مضيفاً انه تم شرح أساليب الوقاية من الإصابة بمرض إرتفاع ضغط الدم، وتأثير التخصصات الطبية الأخرى التى تتداخل معه، وكيفية التعامل مع الحالات التى لاتستجيب لأساليب العلاج التقليدية.

وأضاف عبدالغفار أن أهمية التوعية بأعراض ارتفاع ضغط الدم يسهم فى الإكتشاف المبكر، والحث على متابعة قياسات ضغط الدم ومعرفة المعدلات الطبيعية، مشدداً على ضرورة اتباع نمط حياة صحي والذى يتمثل فى تجنب تناول الكثير من الملح، وزيادة الوزن، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين، مما قد يؤدى إلى خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ومن جهته، أشار الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، إلى تكثيف البرامج التدريبية التى تهدف إلى رفع كفاءة الأطقم الطبية المختصة بالتعامل مع مرضى ارتفاع ضغط الدم فى مختلف مستشفيات ومراكز وزارة الصحة،بما ينعكس على الإكتشاف المبكر للمرضى وتقديم العلاج المناسب بما يعود على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ونوه كمال إلى مشاركة 175 طبيبا من أطباء القلب والباطنية بمختلف مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بالحضور الفعلى بالإضافة إلى مشاركة 100طبيب عبر الفيديو كونفرانس، مشيرًا إلى عقد مناقشات حوارية حول الحالات المرضية التي يتعامل معها الأطباء وتحتاج خبراء فى مجال أمراض القلب.

وفى سياق متصل، وجهت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، -خلال كلمة مسجلة تم بثها-، الشكر للقيادة السياسية فى مصر لدعم المبادرة الرئاسية "100مليون صحة"، والتي ساهمت في الاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض الغير السارية وفي مقدمتها أمراض ارتفاع ضغط الدم، وتوفير العلاج اللازم بالوحدات والمراكز من خلال الاطقم الطبية المدربة، مضيفة ان التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، والتى تعمل على وضع ضوابط لاستخدام الملح فى الأغذية والوجبات المدرسية، ومكافحة التبغ، والتشجيع على ممارسة الرياضة؛ بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030.

ومن جهته، نوه الدكتور "باسم ظريف" استشاري أمراض القلب، ونائب مدير المعهد القومى للقلب، إلى مشاركة أساتذة وخبراء دوليين فى أمراض القلب من دول (إنجلترا، وأستراليا، والسعودية) من خلال استعراض بروتوكولات العلاج الحديثة والمستخدمة لعلاج أمراض ارتفاع ضغط الدم في تلك الدول؛ لتبادل الخبرات العلمية، ونتائج المبادرات التي نفذتها تلك الدول للحد من العبء الصحى والإجتماعي لأمراض ارتفاع ضغط الدم.