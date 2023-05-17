تبدأ غدًا.. موعد صرف مرتب مايو 2023 بالتفاصيل

مع مرور النصف الأول من شهر مايو، ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف مرتب مايو 2023 من العاملين في القطاع الحكومي بمختلف الإدارات لحساب عدد الأيام المتبقية على صرف مرتب مايو.



موعد صرف مرتب مايو 2023



يجيب موقع الدستور للمتابعين على بحثهم عن موعد صرف مرتب مايو 2023 وجدول صرف المرتبات الجديدة يعد زيادتها منذ أبريل الماضي.



من الغد الخميس 18 مايو يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2023 وفق الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة المالية لجدول صرف المرتبات بحيث يتم صرف مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ويكون جدول مواعيد صرف المرتبات كالتالي

الخميس 18 مايو 2023

الأحد 21 مايو 2023.

الاثنين 22 مايو 2023.

الثلاثاء 23 مايو 2023.

الأربعاء 24 مايو 2023.









صرف مرتبات مايو بالحزمة المالية الجديدة



في إطار تحسين أجور العاملين بالدولة يتم صرف مرتبات مايو بالحزمة المالية التي خصصتها الدولة للعاملين بالدولة والتي تبلغ قيمتها ٩٥ مليار جنيه بحيث يتم بها زيادة الحد الأدنى للأجور.



أجور العاملين بعد تطبيق حد أدنى جديد





الدرجة الممتازة بدلا من صرف 9000 جنيها سوف تصرف 10000 جنيه بعد الزيادة

الدرجة العالية بدلا من صرف 6600 جنيها سوف تصرف 7600 جنيه بعد الزيادة.

درجة المدير العام بدلا من صرف 5400 جنيه سوف تصرف 6400 جنيه بعد الزيادة

الدرجة الأولى بدلا من صرف 4800 جنيه سوف تصرف 5800 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثانية بدلا من صرف 4200 جنيه سوف تصرف 5200 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثالثة بدلا من صرف 3740 جنيها سوف تصرف 4740 جنيها بعد الزيادة.

الدرجة الرابعة بدلا من صرف 3480 جنيها سوف تصرف 4480 جنيها بعد الزيادة

الدرجة الخامسة بدلا من صرف 3240 جنيها سوف تصرف 4240 جنيها بعد الزيادة

الدرجة السادسة وما يعادلها بدلا من صرف 3000 جنيها سوف تصرف 3500 جنيه بعد الزيادة

