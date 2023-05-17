الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 26 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمركزي بني مزار وأبوقرقاص بالمنيا

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات والمخالفات

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات.

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وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا ونائبه الدكتورمحمد أبو زيد، قال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تحت إشراف طه داوود، نائب رئيس المركز نظمت حملات لإزالة التعديات ضمن الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات بقريتي منسافيس وبني عبيد أسفرت عن رصد وإزالة ١٩ حالة تعدٍ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مشددًا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

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وأضاف عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه في إطار  الجهود المبذولة فى إزالة التعديات تمكن المهندس إيهاب عبدالقوي نائب رئيس المركز يرافقه أيمن يوسف رئيس حي شرق وعضو التفتيش الإداري وأحمد بهلول مدير الازالات وفنيين تنظيم الإدارة الهندسية من إزالة اعمدة خرسانية في المهد بقطعة أرض مساحتها ١٢٠ مترًا للمرة الثالثة على التوالي بشارع مدرسة الارقم المتفرع من شارع الحرية ، كما تم ايقاف حالة تغير عقار من سكني إلى أداري بمنزل بشارع متفرع من شارع الحرية كما قام محمد ابو الليل رئيس حى شمال و ابراهيم محمد رئيس حي غرب وفني تنظيم غرب ومسئول الجمعية الزراعية و إدارة الازالات والاشغالات بايقاف حالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة 80 مترًا وتم التحفظ على الخلاطه بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار. 

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تم إزالة 3 حالات تعدٍ على ارض زراعية بحوض الجزار علي مساحة 22 سهمًا وتم تسليم الأرض خاليه الي مسئول الجمعيه الزراعية كما تم بالتعاون بين مايكل حكيم رئيس حى جنوب وإدارة الإشغالات والإزالات ايقاف حالة ترميم محل تجاري بشارع الجمهورية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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المنيا إزالة 26 حالة تعدي ومخالفات بناء مركزي بني مزار وأبوقرقاص عماد حسن رئيس مركز بني مزار تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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