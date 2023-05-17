الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير القوى العاملة: مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية يواكب تطورات العصر

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

عقد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مع عدد من وكلاء الوزراء، ومديري العموم، ىوعاملين بالوزارة، لمباشرة بعض الملفات، ومتابعة الإجراءات النهائية لتسكين العاملين داخل "المقر الجديد"، في إطار عملية الانتقال التدريجي لجميع العاملين من مقر الوزارة بمدينة نصر إلى مقرها الجديد في العاصمة الإدارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتقال الكامل إلى العاصمة.

وزير القوى العاملة يباشر مهام عمله بمقر "العاصمة الإدارية"..ويعقد اجتماعًا مع وكلاء وزارة ومديري عموم

وأشاد الوزير بالتجهيزات داخل المقر، مؤكدًا أنها تتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يسهم في تقديم الخدمات  للمواطنين بشكل أفضل وعاجل.

تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي

كما استمع الوزير لشرح تفصيلي من منال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيس اللجنة المختصة بشأن متابعة إجراءات الانتقال للعاصمة، وحالة مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية والمربوط إلكترونيًا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، ومدى جاهزية الوزارة لذلك، فضلًا عن تشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهًا بأهمية الاستمرار في تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكل أعمال الوزارة والخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين.  

وزير القوى العاملة يباشر مهام عمله بمقر "العاصمة الإدارية"..ويعقد اجتماعا مع وكلاء وزارة ومديري عموم

والتقطت كاميرا "القوى العاملة" صورا لعدد من العاملين أثناء مباشرة أعمالهم من داخل مكاتبهم.

وزير القوى العاملة يباشر مهام عمله بمقر "العاصمة الإدارية"..ويعقد اجتماعا مع وكلاء وزارة ومديري عموم

من الجدير بالذكر أن مبنى وزارة القوى العاملة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يتكون من 7 طوابق تضم 271 مكتبًا.

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