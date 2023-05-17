الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: انتهاء موسم مارتينيلى مع أرسنال بسبب الإصابة

مارتينيلي
مارتينيلي

أعلنت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء موسم البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح نادي أرسنال مع الفريق بسبب الإصابة.

وقالت شبكة “أتلتيك” البريطانية، إن مارتينيلي يعاني من إصابة على مستوى أربطة الكاحل وسيغيب على أثرها لعدة أسابيع.

وأوضح التقرير أن موسم مارتينيلي انتهى مع أرسنال ولن يحلق المواجهتين المقبلتين للفريق في بطولة الدوري أمام نوتنجهام فوريست وولفرهامبتون لكن سيلحق بالمعسكر التدريبي للموسم الجديد.

وأصيب مارتينيلي مبكرًا في مباراة أرسنال وبرايتون ألبيون، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 20 لصالح تروسارد.

ويتألق الدولي البرازيلي هذا الموسم مع أرسنال حيث شارك في 46 لقاء سجل 15 وصنع 6 أهداف.

وكان مارتينيلي قد جدد عقده مع أرسنال في فبراير الماضي، حتى يونيو 2027.

وكان أرسنال قد تعاقد مع مارتينيلي، قادما من فريق إيتوانو البرازيلي، موسم 2019-20، بقيمة 7.1 مليون يورو، كما توج مع الفريق بلقب كأس الاتحاد والدرع الخيري.

وخسر أرسنال من برايتون بثلاثية نظيفة الجولة الماضية في البريميرليج، ليفقد الأمل في المنافسة على اللقب حيث من المنتظر أن يتوج به مانشستر سيتي المتصدر حال الفوز على تشيلسي الجولة المقبلة.

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