نائب محافظ المنيا يتفقد عددًا من الخدمات بالقرى والمراكز

أجرى الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من قرى مركز المنيا، لمتابعة الخدمات العامة والمشروعات التنموية وذلك ضمن جولات نائب المحافظ الميدانية لمتابعة سير العمل بالقري والمراكز وحل كل المشكلات والمعوقات.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، عبدالظاهر محمد، نائب رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

وخلال الجولة، وجّه نائب المحافظ بدراسة طرح طريق صفط الخمار "المؤدي لطريق الخريجين والمتبقي به 6 كم، لإدراجها لاستكمال أعمال الرصف، كما كلّف الوحدة المحلية بتمهيد ورفع كفاءة الطريق المؤدي للقرية، والتنسيق مع مديرية الري لرفع المخلفات بمحيط الترع عقب إنهاء أعمال تبطينها ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.

كما تفقد نائب المحافظ طريق طوه - تله، حيث وجه الوحدة المحلية بإعداد دراسة عاجلة بالتنسيق مع رؤساء شركات المرافق والتي تضم كلا من (كهرباء- مياه- غاز)، لسرعة إدراج الطريق للبدء في أعمال الرصف، كما تابع أعمال رفع القمامة والمخلفات على جانبي الطريق بقرية طوه، موجها بالاستمرار في الأعمال، كما شملت الجولة تفقد الطريق المقترح والبديل لطريق تله الداخلي للقضاء على الازدحام.

والتقى نائب المحافظ، خلال جولته، عددا من المواطنين في قرية طوه واستجاب لطلباتهم باستبدال عمودي إنارة متهالكين بآخرين حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، كما استجاب نائب المحافظ خلال جولته لعدد من الحالات الإنسانية والمرضية العاجلة ووجه التضامن الاجتماعي بدراسة إدراجها ضمن "تكافل وكرامة".

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