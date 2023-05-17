الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"العالمي للفتوى" يعقد لقاء طلابيا بجامعة الأهرام الكندية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لقاءً توعويًّا لطلاب جامعة الأهرام الكندية، تحت عنوان: «الأسرة ومكانتها في الإسلام»، في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة التواجد المباشر مع الشباب لنشر الوعي الفكري والمجتمعي، ومواجهة التحديات المعاصرة.

ودار اللقاء حول مكانة الأسرة في الإسلام، وتناول عدة محاور؛ أبرزها: ضرورة الوعي بأحكام الأسرة في الإسلام، وأسس بناء أسرة سعيدة، وفنون التعامل بين الزوجين، والحقوق الزوجية، وإدارة الخلاف بين الزوجين، ودور الأسرة في التنشئة السوية للأبناء.

وحاضر في اللقاء الشيخ إبراهيم جاد الكريم، والشيخ أحمد عادل - عضوًا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما حضر اللقاء الدكتور أحمد مطر مشرف الأنشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب وأعضاء المركز، حيث قاموا بالاستماع إلى استفسارات الشباب والرد عليها، وتوجيههم إلى سُبل الحصول على المعلومات الصحيحة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في كافة محافظات الجمهورية، الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لحماية النشء والشباب، والحد من الظواهر السلبية بالمجتمع.

 

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية وزارة الشباب والرياضة جامعة الأهرام الكندية الأزهر الشريف الأسرة ومكانتها في الإسلام

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