الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تلفيات بالمصعد منذ شهور".. المعاينة الأولية لسقوط مصعد بعين شمس

إصابة 4 أشخاص
إصابة 4 أشخاص

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها نيابة عين شمس إثر سقوط مصعد أسانسير مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بمنطقة عين شمس، بوجود تلفيات بالمصعد منذ شهور ولم يهتم أحد لإصلاحه.

وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بسقوط أسانسير داخل أحد العقارات، بمنطقة متحف المطرية في عين شمس، على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم استخراج 4 مصابين بعدة إصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

وتم إخطار جهات التحقيق، وجار فحص ملابسات الحادث بمعرفة رجال المباحث للوقوف على سبب سقوط الأسانسير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

4 مصابين اسانسير أشخاص الإجراءات القانونية التحريات

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