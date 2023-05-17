نصائح للتدريب.. ابدأ برنامجًا رياضيًا خلال العطلة الصيفية

تعد الإجازات الصيفية وقتًا مثاليًا للأطفال والشباب للتركيز على الأنشطة اللامنهجية حيث يضمن الانخراط في الرياضة منذ سن مبكرة النمو والتطور العام للشباب حيث يساعد النشاط البدني والرياضة في الحفاظ على نمط حياة صحي ويحسن المهارات الحركية الإجمالية.

أهمية النشاط البدني والرياضة منذ الصغر:

وفقًا لموقع “hindustantimes” بعض النصائح للتدريب على الهوايات التي يتم تناولها خلال الإجازات الصيفية وشاركها: "النشاط البدني والرياضة ضروريان لتشكيل عادات جيدة التي تساعد في الحفاظ على نمط حياة صحي، ويمكن لقلة النشاط البدني والعادات الغذائية السيئة أن تزرع بذور أمراض نمط الحياة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم في وقت مبكر من الحياة. يساعد النشاط البدني المنتظم في الوقاية من هذه الأمراض ".

نصائح لاختيار هواية رياضية:

نصح الدكتور سانيش توتيجا قائلًا: "يمكن للوالدين تشجيع الأطفال على المشاركة في الرياضة من خلال أن يكونوا قدوة. إذا كان الوالدان يمارسان رياضة ما ، فمن الجيد اصطحاب الطفل معه، يمكن للأطفال المشاركة في رياضات متعددة ، مما يساعد الآباء على تحديد اهتمامات أطفالهم ومواهبهم، فمن المهم أن تتذكر أن اهتمام الطفل ومتعته يجب أن يكون لهما الأولوية، يجب أن يكون التركيز على التطور الجسدي والعقلي والنفسي ، وينبغي النظر إلى مكافآت الانتصارات على أنها منتج ثانوي بدلاً من التركيز الأساسي. لا ينبغي أن يكون مصدر ضغط للطفل ".

نصائح لبدء برنامج رياضي:

بالنسبة لأولئك الذين يستعدون لبدء برنامج رياضي هذا الصيف ، أوصى الدكتور سانيش توتيجا، "قبل البدء في برنامج جديد ، من الجيد الحصول على فحص بدني من طبيب. يساعد هذا في تحديد الحالات الطبية الخفية التي قد تتفاقم بسبب الأنشطة البدنية ويساعد على منع الإصابة.

وقبل البدء في أي جلسة من الضروري الإحماء والتمدد. هذا يضمن أن تكون العضلات في درجة حرارة ومرونة مثلى ، مما يقلل من خطر الإصابة، ارتد ملابس رياضية مناسبة لضمان الأداء الأمثل ومنع الإصابات، حيث يعتبر الترطيب ضروريًا لضمان الأداء الأمثل.

يجب على الآباء توعية أطفالهم بأهمية الحفاظ على السوائل من خلال ضمان تناول السوائل بشكل كافٍ من المهم أيضًا تناول نظام غذائي صحي ومتوازن مع الكثير من البروتينات والفواكه الطازجة والخضروات ".