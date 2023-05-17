الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بجهاز حماية المستهلك ومركز الخدمات البريدية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام العمل داخل جهاز حماية المستهلك ومركز الخدمات البريدية، بالديوان العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

والتقى محافظ بورسعيد، العاملين بجهاز حماية المستهلك، وحرص على التأكد من انتظام العمل في تلقي شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، وجهود الجهاز في سرعة التواصل مع المواطن، كما تفقد مركز الخدمات البريدية والتقى بالمواطنين للتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة وسرعة الحصول عليها.

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تطوير الأداء وتنفيذ العمل على أعلى  مستوى من الدقة والكفاءة،  فضلًا عن سرعة إنجاز الخدمات المتعلقة بالمواطنين، مؤكدًا تقديم الدعم لجهاز حماية المستهلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وسرعة التواصل معهم.

وأكد أن القطاع الإداري شهد تطورًا في مستوى الأداء، يأتي مواكبًا لعمليات التطوير التي شهدتها كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة في إطار تجربة التحول الرقمي التي جرت بجميع قطاعات محافظة بورسعيد.

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اعلى مستوى استجابة التحول الرقمي التواصل معه الحصول ع

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