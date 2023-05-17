محافظ الدقهلية يستقبل الحبيب علي الجفري للمشاركة في صالون المنصورة الثقافي

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته للدقهلية للمشاركة في فعاليات صالون المنصورة الثقافي والذي يتم انعقاده بقصر ثقافة المنصورة تحت شعار "ثقافة تتسع للجميع".

ويشارك "الجفري" بمحاضرة ولقاء موسع مع الشباب بالدقهلية تحت عنوان "هوية الشباب المعاصر في ظل الجمهورية الجديدة" وذلك بقصر ثقافة المنصورة ويتناول خلاله قضايا الشباب الفكرية والثقافية وأهمية المشاركة الفعّالة والإيجابية للشباب في قضايا المجتمع ودور الإعلام في التوعية الشاملة ودعم الانتماء في نفوس الشباب.

وحضر اللقاء أعضاء البرلمان كلا من النائبة الدكتورة ولاء عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب، النائب حسن المير عضو مجلس النواب، النائب رضا غازي عضو مجلس النواب، النائب سيد الخضر عضو مجلس النواب، النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، النائب إيهاب أنيس عضو مجلس النواب، النائب احمد الحديدي عضو مجلس النواب، النائب وليد فرعون عضو مجلس النواب، النائب رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ، النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، كما حضر اللقاء عمرو فرج، وكيل وزارة الثقافة بالدقهلية.

جانب من الاستقبال

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