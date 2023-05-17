الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طفل التوحد يبتكر مقعدًا لكرسي سينما.. كل ما تريد معرفته عن "الأوتيزم"

أسرة الطفل حسن وطني
أسرة الطفل حسن وطني

أعلنت الجمعية المصرية للأوتيزم دعم الطفل حسن وطني، (13 عامًا)، مصاب التوحد بعد أن نجح في ابتكار مقعد متعدد الأغراض بالسينما وهو مقعد مجهز ومتعدد الأغراض يقوم المتفرج بالتحكم من خلاله في طلب المأكولات أو المشروبات دون الحاجة لمغادرة صالة العرض، كما تبنت سينما فوكس Cinemas VOX الفكرة.

بالتزامن مع اختراع الطالب لذلك الكرسي متعدد الأغراض لمساعدة ذوي القدرات الخاصة في الدمج وسط المجتمعات، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن مرض الأوتيزم "التوحد":

"الأوتيزم" اضطراب نمائي يصيب الأطفال في مرحلة مبكرة من عمرهم، ويظهر من خلال تأثيره على التواصل والتفاعل الاجتماعي حيث المصاب به يفقد القدرة على ذلك، ويطلق عليه اسم "التوحد" حيث يعرف من خلال عمل أنماطًا محددة ومتكررة من السلوك.

ويصاب بمرض التوحد ما يقارب 1 من كل 44 طفلًا في الولايات المتحدة فقط، حيث يشخصون باضطراب طيف التوحد، كما أنه في حالة من الإزدياد  بأكثر من١٠ مرات في الـ٤٠ عام الأخيرة.

وأعلنت ورازة الصحة أن أعراض مرض التوحد تظهر في مرحلة مبكرة من الطفولة بعدة علامات أبرزها ضعف التواصل البصري عدم الاستجابة للاسم، التأخر اللغوي.

ويظهر على مصابي التوحد وجود نبرة غير عادية في الصوت التي تتمثل في صوت رتيب أو آلي، حيث أنه يكرر الكلمات أو العبارات التي يسمعها بشكل مستمر.

وأكدت الوزارة أن اعتقاد الكثير في أن التلفاز والأجهزة المحمولة السبب في الإصابة بالتوكد خاطيء، حيث إنها لا تؤثر على العقل بل تؤثر على العضلات والسلوك وتطور اللغة والتفاعل، وضعف التركيز.

كما يتم معالجة اضطراب طيب التوحد بشكل مؤقت، حيث أنه لا يمكن العلاج والتدخل بشكل كام للشفاء، لكن يمكن التأهيل من خلال تطوير وعلاج النطق والتخاطب، لإضافة للتدخلات السلوكية وتطوير المهارات الاجتماعية مثل برامج تحليل السلوك والعلاج الطبيعي والاجتماعي، والأسري.

الجمعية المصرية للأوتيزم ذوى القدرات الخاصة مرض الأوتيزم ضعف التواصل البصري العضلات والسلوك ضعف التركيز علاج النطق والتخاطب تحليل السلوك العلاج الطبيعي

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