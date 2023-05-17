"الأوابك": مصر صدرت 1.90 مليون طن غاز خلال الربع الأول من 2023

أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تقريرها الربع سنوي للعام الجاري 2023، حول تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي، والتطورات الدولية والعربية حول دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة، الذى أعده المهندس وائل حامد عبد المعطي خبير صناعات غازية بإدارة الشؤون الفنية بـ«أوابك».

تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل المتابعة الدورية للمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي والهيدروجين، وإبراز ما لها من انعكاسات على الدول العربية التي تحتل مكانة متقدمة على الخارطة العالمية للطاقة.

وأكد تقرير أوابك، التي حصلت "الدستور" على نسخه منه، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2023 ارتفعت لتسجل نحو 29.5 مليون طن، وذلك مقابل 27.6 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022، بنسبة نمو على أساس سنوي 7.1%، ويعود ذلك إلى تنامي الصادرات من الجمهورية الجزائرية، ودولة قطر، وسلطنة عمان، كما احتفظت الدول العربية بحصة سوقية عالمية بلغت نحو 28.2%..

كما أشارت أوابك، إلى أن مصر حافظت على نفس مستويات صادرات الغاز خلال نفس الفترة من العام السابق 2022، حيث بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول 2023 نحو 1.90 مليون طن، محافظة بذلك على نفس مستويات الصادرات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق 2022، بفضل مستويات الإنتاج المحلي التي ارتفعت بعد تطوير حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، وما تستقبله مصر من كميات من حقول أخرى في منطقة شرق المتوسط بموجب اتفاقيات مع الشركات الأجنبية المطورة لها، لتؤكد مصر على أهميتها كمحور إقليمي لتجارة وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب التقديرات الأولية، صدرت محطتا إسالة الغاز في دمياط وإدكو نحو 1.44 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية (الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وبريطانيا)، بما يعادل نحو 76% من إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع محل الدراسة، بينما استقبلت الأسواق الآسيوية الكمية المتبقية والبالغة نحو 0.46 مليون طن بحصة 24% من الإجمالي.