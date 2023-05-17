ضمن "تكافؤ".. منح دراسية من تحالف العمل الأهلي لطلاب الجامعات التكنولوجية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة صناع الخير للتنمية، إحدى كيانات التحالف، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "تكافؤ" بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تضمنت الفعاليات تقديم شيكات المنح الدراسية الشاملة لعدد 52 طالب من طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية النابغين من غير القادرين وذلك لدعمهم وتشجيعهم علي استمرار تفوقهم، كما تم إطلاق حملة موسعة لتوعية طلاب الجامعات التكنولوجية بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى والشمول المالى التى دعى الرئيس السيسي إلى سرعة تطبيقها والتعريف بأهميتها.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

تضمنت الفعاليات تقديم شيكات المنح الدراسية الشاملة لعدد 52 طالبا من طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية النابغين من غير القادرين وذلك لدعمهم وتشجيعهم علي استمرار تفوقهم، كما تم إطلاق حملة موسعة لتوعية طلاب الجامعات التكنولوجية بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والشمول المالي التي دعي الرئيس السيسي إلى سرعة تطبيقها والتعريف بأهميتها.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.