الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن "تكافؤ".. منح دراسية من تحالف العمل الأهلي لطلاب الجامعات التكنولوجية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة صناع الخير للتنمية، إحدى كيانات التحالف، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "تكافؤ" بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تضمنت الفعاليات تقديم شيكات المنح الدراسية الشاملة لعدد 52 طالب من طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية النابغين من غير القادرين وذلك لدعمهم وتشجيعهم علي استمرار تفوقهم، كما تم إطلاق حملة موسعة لتوعية طلاب الجامعات التكنولوجية بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى والشمول المالى التى دعى الرئيس السيسي إلى سرعة تطبيقها والتعريف بأهميتها.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

تضمنت الفعاليات تقديم شيكات المنح الدراسية الشاملة لعدد 52 طالبا من طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية النابغين من غير القادرين وذلك لدعمهم وتشجيعهم علي استمرار تفوقهم، كما تم إطلاق حملة موسعة لتوعية طلاب الجامعات التكنولوجية بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والشمول المالي التي دعي الرئيس السيسي إلى سرعة تطبيقها والتعريف بأهميتها.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الجامعات التكنولوجية الرئيس السيسي صناع الخير

الأكثر قراءة

"تعليم الإسماعيلية" يعلن موعد إعلان نتائج امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية

"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

البورصة تواصل هبوطها الحاد وتخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تأجيل دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض لـ28 مايو

بعد الإصابة فى "السمانة".. مدة غياب محمد الشناوى عن حراسة عرين الأهلى

"إعادة تدوير المخلفات المنزلية".. ندوة إعلامية بمركز النيل بزفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟