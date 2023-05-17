الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية الجزائر: نواصل جهود المصالحة الفلسطينية وصولًا للوحدة الوطنية

وزير الخارجية الجزائري،
وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف

قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إنه لابد من مضاعفة الجهود لدعم القضية الفلسطينية وصولًا للدولة المستقلة وحل الأزمة بشكل شامل. 

وأضاف وزير خارجية الجزائر، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، اليوم: "إننا نواصل الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية وصولًا للوحدة الوطنية". 

وانطلقت قبل قليل، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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