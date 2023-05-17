وزير خارجية الجزائر: نواصل جهود المصالحة الفلسطينية وصولًا للوحدة الوطنية

قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إنه لابد من مضاعفة الجهود لدعم القضية الفلسطينية وصولًا للدولة المستقلة وحل الأزمة بشكل شامل.

وأضاف وزير خارجية الجزائر، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، اليوم: "إننا نواصل الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية وصولًا للوحدة الوطنية".

وانطلقت قبل قليل، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.