الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز سائق دهس شابًا أثناء عبوره الطريق بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حجز سائق دهس شابا في العقد الرابع من عمره، أثناء عبوره الطريق بمدينة الشروق، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

كما أمرت النيابة بنقل الجثة إلى المشرحة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود حادث مصادمة بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب في العقد الرابع من عمره الطريق بمنطقة الشروق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

اثناء عبور اتخاذ الإجراءات الأهالي الأمنية التحقيق الشروق وبدر

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