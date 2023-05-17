ينال البحث عن تفاصيل وأخبار منحة العمالة الغير منتظمة 2023 اهتمام الفئات التي تسعى للحصول عليها وتبلغ قيمتها 1000 جنيه بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

آخر أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه 2023

ننشر آخر أخبار منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2023 في التقرير التالي لمعرفة شروط صرفها وتفاصيلها.

يجب تسجيل الدخول في موقع وزارة القوى العاملة الموجود هنا

تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة السر

وفي حالة عدم وجود حساب يتم تسجيل الدخول أول مرة وتسجيل البيانات المطلوبة والتي منها

الاسم رباعي

الرقم القومي

المهنة

الموقف من التجنيد

المستوى التعليمي

الرقم التأميني

المحافظة وتفاصيل العنوان

وغيرها من البيانات

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

مع العلم أنه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة والبالغة 1000 جنيه يجب إثبات عدم وجود تأمين على العامل أو لا يحصل على معاش وغيرها من الاشتراطات الخاصة للانضمام للعمالة غير المنتظمة والحصول على المنحة.

خاصة وأن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مُحكمة ويتم تنقيتها باستمرار، على أن يتم إضافة أفراد جدد وحذف من لم يعد ينطبق عليهم مفهوم العمالة غير المنتظمة، حيث يحق لأي عامل غير منتظم الحصول على الامتيازات الخاصة بصندوق إعانة الطوارئ وهي 4 منح كل عام، خاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية ووثائق التأمين الاجتماعي.

إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

وفي وقت سابق أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.

ويتم بدء تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة قيمتها 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.