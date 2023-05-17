الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه 2023

جريدة الدستور

ينال البحث عن تفاصيل وأخبار منحة العمالة الغير منتظمة 2023 اهتمام الفئات التي تسعى للحصول عليها وتبلغ قيمتها 1000 جنيه بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لها.

آخر أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه 2023

ننشر آخر أخبار منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2023 في التقرير التالي لمعرفة شروط صرفها وتفاصيلها.
 يجب تسجيل الدخول في موقع وزارة القوى العاملة الموجود هنا 
 تسجيل الدخول  بالرقم القومي وكلمة السر 
 وفي حالة عدم وجود حساب يتم تسجيل الدخول أول مرة وتسجيل البيانات المطلوبة والتي منها 
الاسم رباعي
الرقم القومي
المهنة
الموقف من التجنيد
المستوى التعليمي
الرقم التأميني
المحافظة وتفاصيل العنوان
وغيرها من البيانات

شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2023

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

مع العلم أنه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة والبالغة 1000 جنيه يجب إثبات عدم وجود تأمين على العامل أو لا يحصل على معاش وغيرها من الاشتراطات الخاصة للانضمام للعمالة غير المنتظمة والحصول على المنحة.

خاصة وأن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مُحكمة ويتم تنقيتها باستمرار، على أن يتم إضافة أفراد جدد وحذف من لم يعد ينطبق عليهم مفهوم العمالة غير المنتظمة، حيث يحق لأي عامل غير منتظم الحصول على الامتيازات الخاصة بصندوق إعانة الطوارئ وهي 4 منح كل عام، خاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية ووثائق التأمين الاجتماعي.

إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة 

وفي وقت سابق أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.

ويتم بدء تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة قيمتها 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

اقرأ أيضاً

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2023

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة منحة العمالة الغير منتظمة 2023 منحة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة الغير منتظمة العمالة الغير منتظمة 2023 العمالة الغير منتظمة

الأكثر قراءة

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

لجنة وزارية عربية تدعو لمساندة فلسطين في نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟