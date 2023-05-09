الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2023

منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة

يزداد البحث عن شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2023 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجيهات لإعادة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2023

خلال السطور التالية نعرض لكم شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2023 والفئات المستحقة للمنحة وكذلك الاوراق المطلوبة للتقديم والحصول عليها.

تتمثل شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023 في التالي 

 

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويقيم إقامة دائمة بمصر.

 

  • ألا يكون المتقدم مستفيدا من معاش من معاشات الضمان الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامة.

 

  • ألا يكون صاحب ملك أو أرض زراعية أو إيجار أو عقارات ولا يمتلك سجل تجاري أو مواشي للتجارة.

 

  • أن يتوجه بالتسجيل في وزارة القوى العاملة بكونه من العمالة اليومية غير المنتظمة.

في ذكرى الاحتفال بعيد العمال لعام 2023 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنشاء صندوق إعانة الطوارئ لاستثمار أمواله والانفاق منه على العمالة التي تعمل في الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بشكل غير منتظم والتي لا تشملهم التأمينات الاجتماعية وإنهاء كافة الإجراءات القانونية لبدء صرف إعانة عاجلة لهم قدرها 1000 جنيه.

إجراءات يجب اتخاذها لصرف إعانة العمالة غير المنتظمة.. و11 فئة تنطبق عليهم

كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023.. والأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023 

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للشخص المتقدم.

طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

مستندات رسمية بعدم وجود دخل ثابت للمتقدم.

شهادة الميلاد للمتقدم حديثة.

أوراق شاملة تحتوى على كافة المعلومات الشخصية للمتقدم.

بحث اجتماعي من مكتب الشؤون الاجتماعية.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 

عمال المقاولات وهم النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار- عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات.

عمال الزراعة الموسمية وهم (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أراضي الاستصلاح الزراعي -مشروعات تربية الماشية - الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضراوات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير في الأعمال الآتية: تنظيف البذور وتنقيتها.

الري – الصرف - إنشاء وصيانة وتطهير مرافقها - حفر الآبار الارتوازية.

العاملون في الصناعات القائمة على الخدمات الزراعية في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف وقش الأرز.

عمال محالج الأقطان

عمال الصيد وهم العاملون على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.

عمال الموانئ وهم العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).

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رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة للعام 2023 والفئات المستحقة

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موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023.. والفئات المستحقة

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