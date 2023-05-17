تعاون بين الجمعية المصرية للطب النفسي واتحاد الأطباء النفسانيين العرب

وقعت الجمعية المصرية للطب النفسي، صباح اليوم الأربعاء، بروتوكول للتعاون المشترك مع اتحاد الأطباء النفسانيين العرب، لإطلاق مبادرة "ملتقى" لتدريب شباب الأطباء النفسيين في مصر وبعض الدول العربية، وذلك بدعم شركة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال صناعة الدواء.

وأكد الدكتور ممتاز عبد الوهاب، أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، على أهمية المبادرة لتدريب شباب الأطباء على كل ما هو جديد، بما يعمل على رفع مهاراتهم في التعامل مع مرضاهم.

وقال إن من أكبر المشكلات التي تواجه الطب النفسي في المجتمعات العربية هي انتشار المفاهيم الخاطئة عن الطب النفسي والوصم المرتبط بالمرض، مشيرًا إلى أن الجمعية تولى هذا الموضوع اهتماما كبيرا، خاصة أن سوء الفهم الذي ارتبط بالمرض النفسي، يجعل المريض ينعزل بنفسه ويتأخر علاجه وذهابه للطبيب.

وأوضح أن مبادرة "ملتقى" تتوافق مع أنشطة الجمعية المصرية للطب النفسي التي نعمل في الأساس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى النفسيين ورفع كفاءة أطباء التخصص من خلال البرامج التدريبية ونقل الخبرات.

وتابع: “تعاونت الجمعية أيضًا مع وزارة الصحة والسكان من خلال لجان التأمين الصحي لتوفير الادوية للمرضى المنتفعين بخدمات التأمين الصحي”.

وقال إن "الجمعية" و"الاتحاد" من أكبر الكيانات الطبية المتخصصة في مجال الأمراض النفسية في مصر والشرق الأوسط، ومن ثم فإن تعاونهما سويًا سينعكس على رفع كفاءة شباب الأطباء وبالتالي على المريض.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة أمين عام اتحاد الأطباء النفسانيين العرب، سعادته بتوقيع هذا الاتفاق مع الجمعية المصرية للطب النفسي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضم أكثر من 3500 طبيب نفسي من مصر والدول العربية.

وشدد على أهمية التوعية المجتمعية بخطورة الامراض النفسية المختلفة ومن بينها القلق والاكتئاب وضرورة التوجه للطبيب المختص.