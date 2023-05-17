كاتب صحفى: الحوار الوطنى يهدف فى المقام الأول لتسهيل حياة المواطن المصرى

قال الكاتب الصحفي جمال عفيفي، إن الحوار الوطني يهدف في المقام الأول رفع المعاناة عن المواطن المصري وتسهيل حياة المواطن البسيط في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف عفيفي، خلال حوار له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تسعى في الوقت الحالي لاتخاذ العديد من الإجراءات لرفع المعاناة عن المواطن المصري، حتى يتم اتساع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر احتياجا.

جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه تم طرح الكثير من الرؤى داخل المحور الاقتصادي داخل جلسات الحوار الوطني من قبل كوادر وشخصيات عامة لديها الخبرة في هذا المجال، مؤكدًا أن الدولة تستطيع أن تستفيد من جميع الرؤى والأفكار التي تم اقتراحها أمس خلال جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.