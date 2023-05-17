الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الحوار الوطنى يهدف فى المقام الأول لتسهيل حياة المواطن المصرى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال عفيفي، إن الحوار الوطني يهدف في المقام الأول رفع المعاناة عن المواطن المصري وتسهيل حياة المواطن البسيط في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف عفيفي، خلال حوار له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تسعى في الوقت الحالي لاتخاذ العديد من الإجراءات لرفع المعاناة عن المواطن المصري، حتى يتم اتساع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر احتياجا.

جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى 

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه تم طرح الكثير من الرؤى داخل المحور الاقتصادي داخل جلسات الحوار الوطني من قبل كوادر وشخصيات عامة لديها الخبرة في هذا المجال، مؤكدًا أن الدولة تستطيع أن تستفيد من جميع الرؤى والأفكار التي تم اقتراحها أمس خلال جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

اجتماعية الأكثر احتياجا الاقتصادية الحماية الاجتماعي الفئات الأكثر احتياجا المحور الاقتصادي

الأكثر قراءة

"تعليم الإسماعيلية" يعلن موعد إعلان نتائج امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية

البورصة تواصل هبوطها الحاد وتخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

تأجيل دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض لـ28 مايو

بعد الإصابة فى "السمانة".. مدة غياب محمد الشناوى عن حراسة عرين الأهلى

محافظ المنوفية يتفقد حديقة بـ"شاير الخير الجديدة" وكوبري المشاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟