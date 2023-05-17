أسماء ضحايا حادث تصادم 4 سيارات نقل جنوب أسوان

حصلت "الدستور" على أسماء الضحايا والمصابين إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل مع 2 سيارة ربع نقل بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، الذى بلغ عددهم 3 ضحايا، و7 مصابين.

وجاءت أسماء ضحايا الحادث كالتالي: عبدالباسط سلامة ضوي، وعبدالوهاب أحمد عبدالوهاب، ونور محمد عليوه، و جميعهم من محافظة قنا.

بينما جاءت أسماء المصابين كالتالي: شريف أحمد جلال، عمره 23 سنة، وإصابته كدمات بالظهر وجرح بالرأس، وجمال ماهر أحمد، عمره 15 سنة، وإصابته جرح سطحى بالرأس، وخلف حامد خلف، عمره 24 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وماجد نادر جرجس، عمره 15 سنة، وإصابته محمد رجب محمد، عمره 34 سنة، وإصابته جرح بالرأس وكدمات بالظهر، و مقلد رمضان مقلد، عمره 20 سنة، وإصابته جرح بالرأس، و محمد حسن حسين 15 سنه، وإصابته شبه كسر بالضلوع.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل مع 2 سيارة ربع نقل بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والمتوفيين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على الطبيب الشرعى.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.