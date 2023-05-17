الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء ضحايا حادث تصادم 4 سيارات نقل جنوب أسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

حصلت "الدستور" على أسماء الضحايا والمصابين إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل مع 2 سيارة ربع نقل بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، الذى بلغ عددهم 3 ضحايا، و7 مصابين. 

وجاءت أسماء ضحايا الحادث كالتالي: عبدالباسط سلامة ضوي، وعبدالوهاب أحمد عبدالوهاب، ونور محمد عليوه، و جميعهم من محافظة قنا. 

بينما جاءت أسماء المصابين كالتالي: شريف أحمد جلال، عمره 23 سنة، وإصابته كدمات بالظهر وجرح بالرأس، وجمال ماهر أحمد، عمره 15 سنة، وإصابته جرح سطحى بالرأس، وخلف حامد خلف، عمره 24 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وماجد نادر جرجس، عمره 15 سنة، وإصابته محمد رجب محمد، عمره 34 سنة، وإصابته جرح بالرأس وكدمات بالظهر، و مقلد رمضان مقلد، عمره 20 سنة، وإصابته جرح بالرأس، و محمد حسن حسين 15 سنه، وإصابته شبه كسر بالضلوع.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل مع 2 سيارة ربع نقل بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن مصرع  3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين. 

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والمتوفيين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على الطبيب الشرعى. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

اسماء الضحايا والمصابين المتوفيين تصادم 4 سيارات جنوب أسوان شرق العوينات مدينة أبوسمبل

الأكثر قراءة

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

متاح.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟