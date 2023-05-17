في عيد ميلاده.. أفلام جعلت من عادل إمام أيقونة العالم العربي

يحتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ83 اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر مايو، وبالتزامن مع عيد ميلاده نقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز أعمال النجم عادل إمام التي حقق بها شهرة كبيرة.

أهم أعمال الفنان عادل إمام السينمائية:

حب في الزنزانة

قدم الفنان عادل إمام عام 1983 فيلم حب في الزنزانة الذي يحكي قصة حب جمعت سجينين وبعد خروجهما يتزوجوا، وتشاركه البطولة الفنانة سعاد حسني، والفيلم من تأليف وإخراج محمد فاضل، وسيناريو وحوار إبراهيم الموجي.

النمر والأنثى

وقدم أيضًا فيلم النمر والأثنى بجانب الفنانة أثار الحكيم والذي دارت أحداثه حول ضابط يسعى لكشف واحد من أكبر تجار المخدرات، وحقق الفيلم شهرة ونجاح مستمر حتى تلك اللحظة.

حنفي الأبهة

حقق فيلم حنفي الأبهة الذي عرض عام 1990 شهرة كبيرة، وشاركه البطولة الفنان فاروق الفيشاوي، وهدي رمزي، يوسف داود، ورجاء الجداوي، عبد الله محمود، علا رامي، ومصطفى متولي، ويعتبر حنفي الأبهة من أبرز الأعمال الخاصة بالفنان عادل إمام.

الإنس والجن

استطاع الفنان عادل إمام أن يبرز نفسه بأعماله الفنية بأكثر من شكل، حيث جمع بين الكوميديا والسياسة والرعب، وذلك حينما قدم فيلم الأنس والجن عام 1985، ودارت قصة الفيلم حول جن يحب فتاة، وشاركته البطولة الفنانة يسرا.

سلام يا صاحبي

يعد فيلم سلام يا صاحبي من الأفلام المصرية التي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا منذ أن تم عرضه عام 1987، وحتى تلك اللحظة، وشارك عادل إمام البطولة كلًا من الفنان سعيد صالح وسوسن بدر ومحمد الدفراوي، والفيلم من تأليف صلاح فؤاد وإخراج نادر جلال.

كراكون في الشارع

وفيلم كراكون في الشارع من ضمن أبرز وأشهر أفلام الفنان عادل إمام وعرض عام 1986، وشاركه البطولة الفنانة يسرا ونعيمة الصغير، وكانت أحداثه تدور حول مهندس يبحث عن منزل يأويه هو وأسرته بعد سقوط منزلهم، وعندما يفقد الأمل يقرر أن يصنع منزلا متحركًا.