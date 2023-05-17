"القوى العاملة" تختتم برنامجًا تدريبيًا للسيدات المعيلات بالإسكندرية

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية فعاليات الدورة التدريبية على "مهنة الأركت" لعدد ١٧ متدربا بمركز تدريب مهني الحضرة، للسيدات المعيلات ممن لديهم أطفال منخرطين في سوق العمل وأيضا من ذوى الهمم، تنسيقا بين إدارة شئون المرأة والطفل وإدارة التدريب المهني بالمديرية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتقديم برامج تدريبية مستحدثة للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتجهيزهم لدخول سوق العمل في شركات القطاع الخاص والاستثماري أو بدء مشروعات خاصة بهم لتحسين مستويات معيشتهم والحد من معدلات البطالة داخل المجتمع.

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تقريره الذى تلقته الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أنه تم التدريب لتمكينهن من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات معيشتهن تفعيلا لمشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق ببرامج التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية بمراكز التدريب المهنى الثابتة ووحدة التدريب المتنلقة على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة، من خلال التقديم بإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، أو بمقرات مراكز التدريب المهنى داخل المحافظة، لمن هم في سن 18 سنة إلى 45 سنة، للحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة أو دون مؤهل، والتي تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة داخل منشآت المجتمع.