تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1803 قضايا متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، داخل مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 3777 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.