مؤلفات شرقية وعالمية على هارب منال محيي الدين بالأوبرا.. غدًا

تقدم عازفة الهارب منال محيي الدين، حفلاً بمشاركة عازف الفيولينة حسام شحاتة، في الثامنة والنصف مساء الخميس 18 مايو على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

‎يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال والمؤلفات الشرقية الشهيرة والكلاسيكية الغربية منها تيمة حب - الداعية لـ عمر خيرت، سوناتا للڤيولينة والهارب لـ دونيزتي، كانتابيل لـ باجانيني، ڤالس عاطفى لـ تشايكوفسكي، سوناتا لـ سبوهر، ميلونجا لـ بياتزولا، تنويعات على أعمال روسيني لـ شوبان، فانتازيا كارمن لـ بيزيه.