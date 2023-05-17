الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مؤلفات شرقية وعالمية على هارب منال محيي الدين بالأوبرا.. غدًا

منال محيي الدين
منال محيي الدين

تقدم عازفة الهارب منال محيي الدين، حفلاً بمشاركة عازف الفيولينة حسام شحاتة، في الثامنة والنصف مساء الخميس 18 مايو على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

‎يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال والمؤلفات الشرقية الشهيرة والكلاسيكية الغربية منها تيمة حب - الداعية لـ عمر خيرت، سوناتا للڤيولينة والهارب لـ دونيزتي، كانتابيل لـ باجانيني، ڤالس عاطفى لـ تشايكوفسكي، سوناتا لـ سبوهر، ميلونجا لـ بياتزولا، تنويعات على أعمال روسيني لـ شوبان، فانتازيا كارمن لـ بيزيه.

الأوبرا القاهرة السيمفوني عازفة الهارب منال محيى الدين علي المسرح الصغير منال محيي الدين

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم

ضبط شخصين بحوزتهما حشيش داخل سيارة بالقاهرة

الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية لتدوير مخلفات البلاستيك فى الشرقية

محافظ القاهرة يتابع سير الشهادة الإعدادية.. ولا معوقات

مصطفى يطالب بإثبات نشوز زوجته: "لمّت فلوس من صحابي وقلبتني في نص مليون جنيه"

اعترافات المتهمة بالشروع فى قتل سيدة لسرقة مصوغات نجلتها بالقاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟