شعبة النقل الدولي واللوجستيات: قرارات الرئيس السيسي تقضي على البيروقراطية وتعزز فرص الاستثمار

قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الـ22 قرارًا التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، تسهم بشكل كبير وفعّال في القضاء على البيروقراطية، كما أنها تعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.

وأضاف السمدوني، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار طمأنت المستثمرين، وحملت رسائل مهمة وإيجابية لتشجيع الدولة للاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر عددًا من القرارات خلال رئاسته الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، وشملت 22 قرارًا بخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

وكذلك تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير (سيتم إرسال قائمة مفصلة بالقرارات التي اعتمدها المجلس).