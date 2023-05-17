الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية لتدوير مخلفات البلاستيك فى الشرقية

مخلفات البلاستيك
مخلفات البلاستيك

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الشرقية.

أسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" عن ضبط "5 قضايا" عبارة عن ("4 مصانع عشوائية "لتدوير المخلفات البلاستيكية، تداول منظفات ومطهرات" – مخزن "تداول خامات مستحضرات التجميل والمنظفات" جميعهم بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت (67,9 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى لمطهرات ومنظفات ومستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة – 3 أطنان مواد خام ومخلفات بلاستيكية "مجهولة المصدر" –3800 قطعة لمنتجات بلاستيكية – 50 لفة منتج نهائى "خراطيم كهرباء بلاستيكية "مصنعة من مواد مجهولة المصدر").

شرطة البيئة والمسطحات حملة م كبرة محافظة الشرقية

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