انطلاق القوافل التعليمية لمراجعة مناهج الثانوية العامة بالبحيرة

أطلقت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، فعاليات القوافل التعليمية المجانية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة والتي تنظم للعام العاشر على التوالي تحت شعار "الجمهورية الجديدة... العلم والعمل"، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، أن القوافل التعليمية تضم نخبة من الخبراء المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك بالمجمع الثقافي بدمنهور ومركز شباب مدينة كفر الدوار لمدة ثلاث أيام ١٧، ١٨، ١٩ مايو من الساعة ٩ صباحا حتى ٣ ظهرا.

كما تهدف القوافل التعليمية إلي النهوض بنظام التعليم الأساسي ما قبل الجامعي وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتقديم خدمات تعليمية مجانية للطلاب.

يأتي تنظيم القوافل التعليمية في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على المشاركة في كافة المبادرات التي تطلقها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.