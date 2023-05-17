الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين إثر حادث مروري بالطريق الزراعي بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب قبل قليل، 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بجوار كوبري أبو حصيرة عند مدخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرِرَ محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبيّن إصابة كل من: "إسلام ذكي أبورية، 44 سنة، مها صبري عبد العظيم، 31 سنة، محمد عبدالله شاهين، 34 سنة"، جميعهم مقيمون قرية دنشال مركز دمنهور، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

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