حزب الجيل: قرارات "الأعلى للاستثمار" إرادة سياسية راغبة في التقدم

أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى أهمية دور المجلس الأعلى للاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لافتا إلى أنه ست کفل بتنظيم وتفعيل مجال الاستثمار، موضحا أن إصدار المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية 22 قرارا ستخلق مناخا جديدا للاستثمار يتم فيه تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

وأضاف الحزب، في بيان أصدره صباح اليوم، أن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار وإصداره تلك القرارات هي رسالة لكل المستثمرين المحللين والأجانب بوجود إرادة سياسية راغبة في التقدم وتحقيق مناخ استثماري أمن ورؤية مستقبلية واضحة المعالم تعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتذليل أي صعاب تواجههم أو عقبات تعرقل إستثمارتهم في السوق المصرية.

کما أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للاستثمار والذي جاء متوازنا ومتناسقا ويشمل مختلف الوزراء الذين ترتبط قطاعاتهم بمجال الاستثمار وهو الأمر الذي يرسل رسالة أخرى عن الاتجاه الاقتصادي الجديد الذي تريد مصر أن تسلياکه واعتبره “ناجي الشهابي” علامة على بدء مرحلة جديدة من اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين.

وأشار ناجي الشهابي إلى أن الـ22 قراراً التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل إستيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع إختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وشدد الشهابي على أهمية تكليفات الرئيس للحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.

وأكد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن هذه القرارات قادرة على تغيير مناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أنها تستطيع جذب المستثمرين الجادين للإستثمار في مصر والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.