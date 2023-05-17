الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الجيل: قرارات "الأعلى للاستثمار" إرادة سياسية راغبة في التقدم

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى أهمية دور المجلس الأعلى للاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لافتا إلى أنه ست کفل بتنظيم وتفعيل مجال الاستثمار، موضحا أن إصدار المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية 22 قرارا ستخلق مناخا جديدا للاستثمار يتم فيه تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

وأضاف الحزب، في بيان أصدره صباح اليوم، أن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار وإصداره تلك القرارات هي رسالة لكل المستثمرين المحللين والأجانب بوجود إرادة سياسية راغبة في التقدم وتحقيق مناخ استثماري أمن ورؤية مستقبلية واضحة المعالم تعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتذليل أي صعاب تواجههم أو عقبات تعرقل إستثمارتهم في السوق المصرية.

کما أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للاستثمار والذي جاء متوازنا ومتناسقا ويشمل مختلف الوزراء الذين ترتبط قطاعاتهم بمجال الاستثمار وهو الأمر الذي يرسل رسالة أخرى عن الاتجاه الاقتصادي الجديد الذي تريد مصر أن تسلياکه واعتبره “ناجي الشهابي” علامة على بدء مرحلة جديدة من اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين.

وأشار ناجي الشهابي إلى أن الـ22 قراراً التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل إستيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع إختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وشدد الشهابي على أهمية تكليفات الرئيس للحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.

وأكد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن هذه القرارات قادرة على تغيير مناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أنها تستطيع جذب المستثمرين الجادين للإستثمار في مصر والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

إرادة سياسية الاستثمار والمستثمرين الاستثمارات المحلية الإصلاحي الحر الجيل الديمقراطي الحوكمة والشفافية الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للاستثمار

الأكثر قراءة

"التخطيط القومي" يختتم ورشة عمل حول "النمذجة الاقتصادية في الدول العربية"

استثمارات بـ10 ملايين دولار ويوفر 5 آلاف فرصة عمل.. افتتاح مشروع بريطانى ضخم فى مصر

وزير الري يكرم "رواد مدرسة الري المصرية"

وزيرة الهجرة تؤكد اعتزازها بجميع المصريين بالخارج من ذوي الهمم لما يحققونه من إنجازات

تحرير 379 مخالفة تموينية بالغربية خلال 72 ساعة

رئيس "جهاز 6 أكتوبر" يتفقد أعمال المرافق الجارية بمنطقة الحزام الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"