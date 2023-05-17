تصل إلى 41.. "الأرصاد" تحذر: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على أغلب محافظات الجمهورية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن طقس اليوم يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية.

وأضافت: "تصل درجة الحرارة في المناطق الجنوبية نهارًا إلى 41 درجة مئوية، وذلك بسبب الكتل الهوائية الصحراوية التي تؤثر علينا، بالإضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار".

وتابعت: "الأجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري للبلاد، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، ودافئة إلى مائلة للحرارة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار".

وأوضحت أن الأجواء ليلًا تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية، ما يساعد على برودة الأجواء، وانخفاض درجات الحرارة، والذي يبدأ تدريجيًا، ويكون ملحوظًا بشكل أكبر خلال الساعات المتأخرة ليلًا، وفترة الصباح الباكر.

وأكدت منارغانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مساء اليوم سيشهد نشاطًا للرياح ما يزيد شعورنا بانخفاض درجات الحرارة.