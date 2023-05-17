ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة بالمحافظات

يسود طقس حار اليوم الأبعاء وحتى الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد موجة ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة من 3 إلى 4 درجات مئوية، وتتخطى درجة الحرارة حاجز الـ30 بمحافظات القاهرة الكبرى، وتصل إلى 40 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، عن أنه يسود طقس لطيف خلال ساعات الليل أيضًا، وتشهد الأجواء وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومحافظات الصعيد، وفي السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 17 مايو

درجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 34- 18

درجة الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية 24- 17

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء 36- 22

درجة الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد 38- 20

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد 41– 23

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 18 مايو

درجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 30- 17

درجة الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية 23- 16

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء 35- 23

درجة الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد 32- 18

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد 41– 22

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 19 مايو

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 29- 17

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 23- 16

درجة الحرارة بجنوب سيناء 32- 22

درجة الحرارة بشمال الصعيد 31- 17

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 36– 20