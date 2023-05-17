الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة بالمحافظات

الطقس
الطقس

يسود طقس حار اليوم الأبعاء وحتى الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد موجة ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة من 3 إلى 4 درجات مئوية، وتتخطى درجة الحرارة حاجز الـ30 بمحافظات القاهرة الكبرى، وتصل إلى 40 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، عن أنه يسود طقس لطيف خلال ساعات الليل أيضًا، وتشهد الأجواء وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومحافظات الصعيد، وفي السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 17 مايو

درجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 34- 18

درجة الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية 24- 17

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء 36- 22

درجة الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد 38- 20

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد 41– 23

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 18 مايو

درجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 30- 17

درجة الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية 23- 16

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء 35- 23

درجة الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد 32- 18

درجة الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد 41– 22

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 19 مايو

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية 29- 17

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية 23- 16

درجة الحرارة بجنوب سيناء 32- 22

درجة الحرارة بشمال الصعيد 31- 17

درجة الحرارة بجنوب الصعيد 36– 20

محافظات جنوب الصعيد درجات الحرارة طقس لطيف التغيرات الجوية درجات الحرارة وطقس الـ72 ساعة القادمة درجة الحرارة المتوقعة جنوب سيناء

الأكثر قراءة

"التخطيط القومي" يختتم ورشة عمل حول "النمذجة الاقتصادية في الدول العربية"

استثمارات بـ10 ملايين دولار ويوفر 5 آلاف فرصة عمل.. افتتاح مشروع بريطانى ضخم فى مصر

تحرير 379 مخالفة تموينية بالغربية خلال 72 ساعة

وزير الري يكرم "رواد مدرسة الري المصرية"

وزيرة الهجرة تؤكد اعتزازها بجميع المصريين بالخارج من ذوي الهمم لما يحققونه من إنجازات

رئيس "جهاز 6 أكتوبر" يتفقد أعمال المرافق الجارية بمنطقة الحزام الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"