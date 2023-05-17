الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" توقع مذكرة "GSK" العالمية للتعاون في تحسين الخدمات الطبية

مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة جلاسكو سيمثكلاين (GSK) الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، للتعاون في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وقع المذكرة كل من الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور محمد الضبابي العضو المنتدب لشركة "جي أس كي"، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مذكرة التفاهم تتضمن عددًا من المحاور منها تكثيف حملات توعوية عامة وتدريبات للمتخصصين في مجال تطعيمات الأطفال وكبار السن، من خلال إقامة مشروع مشترك بين الطرفين في هذا الشأن، وكذلك التوعية بمرض الانسداد الرئوي المزمن من خلال حملة توعية مشتركة وتدريب خبراء الرعاية الصحية فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين والوقاية من المرض والتشخيص المناسب للمرضى.

وأضاف "عبدالغفار" أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضَا التعاون فيما يتعلق بمقاومة ميكروبات المضادات الحيوية، من خلال إطلاق حملات توعية مشتركة، وإعداد دورات تدريبية لمتخصصي الرعاية الصحية، في إطار دعم جهود وزارة الصحة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات.

ومن جهته؛ قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن الوزارة تسعى دائمًا لرفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات التي من شأنها أن تساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن.

 

مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
وزير الصحة مذكرة تفاهم شركة GSK القطاع الطبي جلاسكو حسين الخدمات الطبية قطاع الرعاية الصحية بمصر

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