جمهوريون: مشاكل ترامب القانونية لن تقف عائقا أمام ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

توقع النواب الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، أن المشاكل القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن تقف عائقا أمام ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024.

مشاكل ترامب القانونية

ووفقا لما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية، فقد قال النواب الجمهوريون، إن مشاكل ترامب لن تؤثر على ترشحه للانتخابات الأمريكية رغم مخاوف متفاوتة بشأن تهمة الاعتداء الجنسي التي يواجهها ترامب، حيث يخشى الجمهوريون من أن تثبت هيئة محلفين بأن ترامب مذنب في الاعتداء الجنسي على إي جين كارول، في منتصف التسعينيات.

ووفقا لما نقلته صحيفة ذا هيل، هناك بعض النواب الجمهوريون ما زال موقفهم متأرجح مع ترامب بخصوص قضاياه القانونية ولكن بشكل عام يعتقد أغلب الجمهوريون أن قضاياه القانونية لن تؤذيه بشكل خطير بل قال السناتور ميت رومني: لا أعتقد أن هذه القضايا سوف تؤثر على ترامب في استطلاعات للرأي بل اعتقد أنه سيواصل تصدر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.. كنت أتوقع أنه سيكون المرشح الرئاسي لفترة طويلة.

وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ويب جون ثون، إن الحكم البالغ 5 ملايين دولار ضد الرئيس السابق بتهمة الاعتداء الجنسي والتشهير لن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية.

استطلاع أمريكى جديد يرجح فوز بايدن على ترامب فى انتخابات الرئاسة

هذا وأظهر أحدث استطلاع رأي جديدي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل التفوق على منافسيه الجمهوريين المحتملين دونالد ترامب ورون ديسانتيس.

وبحسب صحيفة يوس نيوز الأمريكية، فقد أظهر الاستطلاع أن هناك مخاطر محتملة تنتظر بايدن في حال تفاقم الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ومن بين الناخبين المسجلين، قاد بايدن ترامب، سلفه كرئيس، بست نقاط مئوية في مباراة افتراضية، 44٪ مقابل 38٪ ، في الأشهر القليلة الماضية.