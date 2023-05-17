الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جو بايدن يلغي زيارته لأستراليا وسط أزمة الديون المحلية الأمريكية

بايدن
بايدن

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارته إلى أستراليا وكانت هي المحطة الثانية في رحلته القادمة إلى آسيا، بسبب الأزمة البطيئة التي تتصاعد في واشنطن بسبب سقف الديون الأمريكية.

 

ومن المقرر أن يحضر بايدن قمة تستمر ثلاثة أيام لزعماء مجموعة السبع تبدأ يوم الجمعة في هيروشيما باليابان ويعود إلى الولايات المتحدة يوم الأحد.

وكان من المقرر أن يتوقف لفترة في بابوا غينيا الجديدة  ثم يسافر إلى أستراليا لحضور اجتماع مجموعة اليابان وأستراليا والهند والولايات المتحدة المعروفة باسم مجموعة الدول الرباعية.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن قطع رحلته "من أجل العودة للاجتماعات مع قادة الكونجرس لضمان أن يتخذ الكونجرس إجراءات بحلول الموعد النهائي لتجنب التخلف عن السداد".

وقال رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، إن بايدن اتصل به صباح الأربعاء لإبلاغه بالأنباء.

 

وقال: "اعتذر الرئيس عن أنه سيضطر الآن إلى تأجيل هذه الزيارة بسبب الصعوبات التي يواجهها في مفاوضاته مع الكونجرس الأمريكي بشأن سقف ديون الحكومة الأمريكية".

 

ومن المقرر أن تدخل هذه المفاوضات مرحلتها الحاسمة والختامية خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو، ويتعارض هذا مع زيارات الرئيس إلى سيدني وكانبيرا - بما في ذلك قمة الرباعي المقرر عقدها في 24 مايو.

وقال ألبانيز، إنهم سيعيدون تحديد موعد زيارته إلى أستراليا في أقرب فرصة.. كما أتطلع إلى زيارة واشنطن في وقت لاحق من هذا العام في زيارة دولة للولايات المتحدة.

 

وقال البيت الأبيض، إن المجموعة الرباعية ظلت تمثل أولوية رئيسية للرئيس وأن إدارته تتطلع "لإيجاد طرق أخرى للتعامل مع أستراليا ومجموعة الرباعية وبابوا غينيا الجديدة وقادة منتدى جزر المحيط الهادئ في العام المقبل".

 

وقال إن أستراليا تتحدث مع زعماء اليابان والهند بشأن خطط سفرهم. "في غضون ذلك ، أتطلع إلى الاجتماع مع رؤساء الوزراء والرئيس في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في 20-21 مايو.

 

 

بايدن الرئيس الامريكي قمة أستراليا زعماء

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