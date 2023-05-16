محمد الباز: الدولة المصرية سابقة الحوار الوطنى بمراحل

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة المصرية سابقة الحوار الوطني بمراحل، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح موسم حصاد القمح في شرق العوينات، واليوم الدولة أصدرت 22 قرارًا لدفع الاستثمار إلى الأمام.

وأضاف خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن النظام لم يدعُ للحوار لأن الدولة في مأزق، وإنما هذه الدعوة تستفيد منها المعارضة والأحزاب، أكثر مما يستفيد منها النظام، معقبًا: "النظام الذي دعا للحوار هو بالفعل يعمل لحل المشكلات الحالية، ولا ينتظر ما يخرج من الحوار لينفذه، ففي نفس وقت الحوار، الدولة تعمل وتنتج وتزرع وتحصد وتنشئ مصنعًا".

ولفت الباز، إلى أن النظام يمنح الأحزاب السياسية فرصة للتنفس والمشاركة والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، وجميع أطياف المجتمع تسير بالصف الوطني، لا أحد مستبعدًا، كل من لديه فكرة يدلي بها، وسيتم الأخذ بأي فكرة تضيف للمسار.

وأشار الباز، إلى أن الأحزاب السياسية خلال الحوار الوطني طالبت الدولة بأن تمولها مرة أخرى.

وختم الباز: "هذا الحوار الوطني للمشتركين فيه، لكن النظام مش حاطط إيده على خده ومنتظر نتائجه، لأنه عارف مشاكله، ويعمل على حلها، وهي الأزمة الدولارية، لذلك يزرع ويُصنع ليصدر وينفذ هدف الـ100 مليار دولار صادرات".