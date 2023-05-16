الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إصابة الشناوى فى مران الأهلى

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأقام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، مباراة ودية بين مجموعة من لاعبي الفريق، وعناصر من فريق الشباب، في ضوء تجهيز الجميع للمباريات القادمة.

واجتمع مارسيل كولر بالجهاز الفني المعاون وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه برادس، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.

وحرص الجهاز الفني على إقامة مباراة ودية دفع خلالها بمجموعة من اللاعبين، إلى جانب عناصر من قطاع الناشئين.

وشارك في المباراة من قطاع الناشئين عبدالرحمن رشدان، ومحمد وائل، وإبراهيم عادل، وحسام عادل، وإبراهيم عبدالحكيم، وأحمد خالد «كباكا»، ويوسف سيد عبدالحفيظ، ومحمد زعلوك، ومحمد رأفت، ومحمد عبدالله، ويوسف عفيفي، وأحمد عابدين، وحارسا المرمى حازم جمال، ويوسف صنديد.

واجتمع مارسيل كولر مع أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وبدأ محمد الشناوي، تنفيذ برنامج علاج طبيعي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن الشناوي اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وتقرر خضوعه لبرنامج علاجي خلال تدريبات الفريق.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه برادس، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.

مران الأهلي كولر الترجي شباب الاهلى إياب نصف نهائى دورى الابطال

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