الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الغرف التجارية": استمرار معارض "أهلاً رمضان" بأسعار مخفضة

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أجري إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسماعيلية، جولة ليلية، الثلاثاء، بمعرض السلع الغذائية "أهلاً رمضان" بحديقة الشيخ زايد، حسب توجيهات المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، بتكثيف الجولات المرورية المفاجئة علي التجار والعارضين بالمعرض، والتأكيد من توفير السلع بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، بهدف تخفيف العبء على كاهل المواطنين.

واطمأن "زهدي" على جودة المنتجات المعروضة وأسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

من جانبه يتابع المهندس احمد عثمان، المخزون السلعي بالمعرض، ومدى توافر عروض مناسبة للسلع الغذائية.

وأكد رئيس الغرفة أن المعرض يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدًا دراسة أي شكاوي وبحثها مع مديرية التموين باِعتبارها جهة رقابية على الأسعار.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أنه تجري متابعة المعرض بصفة مستمرة من قبل غرفة العمليات واللجنة المشكلة للرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، للتأكد من جودة المعروضات وأسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

أشار إلى أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والدواجن، إضافة إلى التوابل بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، إضافة إلى منتجات متنوعة من مشغولات يدوية وفخار وأدوات منزلية وغيرها.

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