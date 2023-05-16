جمال الكشكى: شهادات العائدين من السودان أكدت ثقة المصريين فى قيادتهم

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير"الأهرام العربي"، إن مصر لا تفرط في أبنائها، مؤكدًا أنه منذ اندلاع الأزمة السودانية تم تشكيل خلية لإدارة الأزمة ومتابعة موقف الجالية المصرية هناك.

وأضاف الكشكي خلال لقائه في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن شهادات المصريين العائدين من السودان أكدت ثقة المواطن في قيادته الحكيمة.

وتابع: مُشيدًا بجهود الدولة المصرية لتوفير بكرامة وعزة لوطنه، وتم توفير كافة الخدمات الضرورية والصحية وخلق مسارات آمنة لعودتهم سالمين.

جهود مصرية لدعم إجلاء رعايا الدول الأجنبية

وأشار "الكشكي"، أن هناك جنسيات أخرى عادت إلى بلادها عبر مصر، وتابعنا كمًا كبيرًا من برقيات الشكر والإشادة بالدور المصري في تسهيل مهمة إجلاء المواطنين، مؤكدًا أن هناك نماذج تؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية أولادها في أي أرض وتحت أي سماء.