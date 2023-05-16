الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لـ 3 متهمين بقتل شخصين في الفيوم

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات الفيوم، في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقًا غيابيًا، والسجن المشدد للرابع، لإدانتهم بقتل شخص والشروع في قتل إثنين آخرين واستعراض القوة، والتلويح بالعنف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانيً.

وكشف أمر الإحالة أن قائمة المتهمين في جريمة القتل والشروع في القتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم محبوسين وآخرين هاربين وهم: أحمد م ب "هارب" وتيسير م ب، 21 سنة، "محبوس" وأحمد ق م "هارب" ومحمد أ م "هارب" وأيمن م ب، 49 سنة "محبوس".

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون من الأول حتى الرابع قد قاموا بقتل المجني عليه رمضان أحمد عبد الرازق، عمدًا بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته، مُحدثًا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، قاصدًا من ذلك قتله ، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزره على النحو المبين للتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة إتهامات متعددة للمتهمين تمثلت في أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين من الثاني حتى الرابع بواستطه بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا طبنجة.وأحرز المتهم الأول وحاز المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطته بغير ترخيص ذخائر استعملها على السلاح الناري محل الوصف السابق.

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