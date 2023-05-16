الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 أشخاص  آخرين، جميعهم يقيمون بمركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي وتم نقل المصابين لمستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة والجثة لمشرحة المستشفى وحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل رقم 5671 و ر ح بالطريق  الصحراوي الغربي، أمام قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة شمال المحافظة ، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر  واختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

 

وانتقلت أجهزة الأمن و سيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من التحريات الأولية مصرع " ش – س – م – 16 سنة" عاملة ومقيمة بمركز الفشن، فيما أصيب 10 أحرين من بينهم 8 عاملات وعاملين اثنين وهم إيمان صالح مساعد، 17 سنة، رحمة نادي مساعد، 27 سنة، حمزة أبو الليل همام، 19 سنة، شهد عيد محمد، 16 سنة، نجاة حميدين بكر، 17 سنة، وناهد احمد كامل، 17 سنة، واحمد جمعة سعداوى، 17 سنة، وبطه رفعت محمد، 17 سنة، وبطة سعد ناصر، 21 سنة، ومروان فراج سالم، 16 سنة، مقيمون بمركز الفشن في محافظة بني سويف.

 

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدوه المركزي أقصى شمال غربي المحافظة لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، حيث تراوحت الإصابات ما بين سجحات وكدمات واشتباه ارتجاج بالمخ وكسور وجروح  وتم التحفظ على جثة العاملة بمشرحة مستشفي العدوه، والمركبة تحت تصرف النيابة العامة وحرر عن الحادث المحضر اللازم.
 

مصرع شخص اصابة عشرة اشخاص انقلاب سيارةربع نقل الطريق اصحراوي اغربي بمغاغة اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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