الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة حالتي تعد على 18 فدان أراضي مملوكة للدولة في دمياط

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إزالة حالتي تعد على الرقعة الزراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمركز ومدينة دمياط بمساحة ١٨ فدان وذلك ضمن حملات المرحلة الأولى للموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وفي ذات السياق فقد أكدت محافظ دمياط، استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

يذكر أن إجمالي ما تم إزالته حتى الآن  ٢١٥ حالة تعدى بمساحة إجمالية ٢٦٤٠٢ متر مربع وكذا ٣ حالات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة ٧٥ فدان بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة.

 

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