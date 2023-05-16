الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل اتحاد جدة.. حجازى أساسيًا وطارق حامد خارج القائمة أمام الهلال

حجازي
حجازي

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.

ويقود أحمد حجازي محترفنا المصري وقائد اتحاد جدة تشكيل فريقه، بينما خرج مواطنه طارق حامد من القائمة للإصابة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية، أن طارق حامد خضع للكشف بالآشعة، والتي أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

ويحتاج الدولي المصري إلى فترة راحة ستغيبه عن المباراتين المقبلتين لفريقه في الدوري أمام الهلال والباطن على الترتيب. 

وبذلك سيلحق طارق حامد بالمباراتين الأخيرتين لفريقه هذا الموسم ضد الفيحاء والطائي.

تشكيل اتحاد جدة.. حجازي أساسيًا وطارق حامد خارج القائمة أمام الهلال

 

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

 خط الدفاع: مدالله العليان – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود.

 خط الوسط: برونو هنريكي – عوض الناشري – كورنادو. 

خط الهجوم: رومارينيو – عبدالرزاق حمدالله.

 

يدخل اتحاد جدة لقاء الكلاسيكو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 62 نقطة، ويملك فرصة كبيرة لحصد اللقب هذا الموسم، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 49 نقطة بفرصة ضئيلة في التتويج؛ نظراً لاتساع فارق النقاط.

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